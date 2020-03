Le positività al Valencia innescano l’effetto domino: Atalanta in isolamento

Dopo la notizia delle positività nella rosa del Valencia, l’Atalanta è costretta a prendere i necessari provvedimenti. Gli orobici, infatti, sono stati gli ultimi ad aver incrociato la squadra spagnola, nel ritorno degli ottavi di Champions League. Partita che si è disputata martedì scorso, dunque in una finestra temporale potenzialmente pericolosa. Nessuna misura straordinaria per la banda di Gasperini, ma il rigido rispetto delle regole. I calciatori e lo staff nerazzurri erano già in isolamento, dopo essere rientrati dalla trasferta in terra iberica. I tesserati dovranno osservare un periodo di almeno 7/10 giorni in isolamento totale, con l’obbligo di non assentarsi da casa, neppure per la spesa. La situazione è monitorata giorno per giorno dallo staff sanitario che non ha effettuato ad ora nessun tampone, in assenza di sintomi evidenti. A riportarlo calcioweb.eu.