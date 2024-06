Le origini di Nico. Le parole di chi lo ha sostenuto: “Siamo orgogliosi di lui”

Grazie, alla raccolta di Ariel Sujarchuk, possiamo andare alla scoperta delle origini di Nico Gonzalez . La sua storia calcistica parte nel modesto Club Deportivo Belen de Escobar fino alla conquista del Mondiale (presente nelle gerarchie della rosa, anche se non convocato, causa infortunio). Queste la raccolta delle parole dei suoi ex allenatori e di chi gli è sempre stato vicino:

I suoi genitori lo hanno sempre sostenuto nel suo impegno calcistico. Mettevano soldi per farlo viaggiare e fare esperienze. La madre, in particolare, ha messo tutta se stessa per la sua crescita. Vedere oggi il suo presente, rende pieni di orgoglio. Inizialmente, ricordo che non voleva saperne di giocare a calcio. E' una passione che è sbocciata col tempo. Una volta arrivato a Firenze, ha regalato a tutti una sua maglia della Fiorentina. Per lui è un vero onore.