Le Asl scendono in campo: chiesto il rinvio di Salernitana-Venezia

Aumentano ogni giorno i casi covid in Serie A, a rischio lo svolgimento di alcune partite. La Salernitana non si è presentata nemmeno ad Udine nell'ultima del 2021

La Asl ha bloccato nuovamente la Salernitana, alle prese con un focolaio di 9 giocatori positivi. Sono stati messi in quarantena tutti i positivi e i contatti stretti. Una situazione che potrebbe portare al rinvio della partita contro il Venezia, come lo stesso club campano ha richiesto in queste ore. E provvedimenti simili potrebbero verificarsi anche nei confronti di altre squadre. Tra questeanche l'Udinese, avversaria della Fiorentina giovedì al Franchi, e pure il Verona.