Focolaio in casa Verona: dieci positivi! Nuovi casi anche al Napoli

Si allarga la lista dei giocatori positivi in Serie A, nell'Hellas ben 8 (più 2 componenti dello staff)

Emergenza covid per l'Hellas Verona. La società in una nota ha comunicato "che - attualmente - dieci componenti del gruppo squadra (di cui otto calciatori e due membri dello staff), tutti regolarmente vaccinati, sono positivi al Covid-19 dopo test specifici effettuati nelle scorse ore. La società ha attivato sin da subito tutte le procedure nel rispetto delle normative vigenti ed è in costante contatto con le autorità sanitarie competenti". Subito annullata la conferenza prepartita di Tudor, ora occorre capire cosa deciderà la Asl veronese in merito all'eventuale partenza del gruppo squadra per La Spezia, dove dovrebbe giocare giovedì alle 14.30.