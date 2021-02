Lazzari: “Ribery? Qualità tecniche senza tempo. Castrovilli un predestinato”

Andrea Lazzari, ex centrocampista gigliato, è intervenuto durante a pranzo con il Pentasport di Radio Bruno:

Ribery è stato un acquisto indovinato da parte della Fiorentina. Il suo contributo è sempre stato costante nonostante qualche problema fisico. Se l’età è un problema? Ha un anno in più di me e gioca ancora in Serie A, è qualcosa di importante. Ogni tanto rifletto e penso che anche io avrei potuto giocare qualche stagione in più ad alto livello. Vlahovic e Castrovilli? Senza dubbio due grandi prospetti del calcio italiano. Il serbo ha trovato continuità grazie a Prandelli dopo aver subito la pressione delle troppe responsabilità. Castro è un predestinato. Già da quando ci allenavamo insieme ai tempi del Bari si vedeva che aveva qualcosa in più.