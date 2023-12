Lazio, vincere non basta. Lotito: “Fischi giusti, prenderò provvedimenti”

Vincere a volte non basta a riportare serenità. Ne sa qualcosa la Lazio che, almeno in campionato, sta fin qui deludendo le attese. Nell'ultima partita, giocata sabato, la squadra di Sarri è stata fischiata da una parte dei suoi tifosi nonostante la vittoria ottenuta contro il Cagliari (che ha però giocato per 60' in inferiorità numerica). Ma anche Claudio Lotito non ha gradito l'atteggiamento dei suoi giocatori, stando al virgolettato riportato da Il Messaggero. Queste le parole del patron: