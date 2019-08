Lazio vincente in Inghilterra: Badelj titolare e tra i migliori in campo

Amichevole oltremanica positiva per la Lazio di Simone Inzaghi: i suoi giocatori hanno vinto 4-3 in casa del Bournemouth. Migliori in campo, Joaquin Correa, autore di due gol (di Parolo e Luis Alberto le altre due reti), e Milan Badelj, titolare in mezzo al campo nei capitolini, nel ruolo di play davanti alla difesa. Il croato, accostato anche alla Fiorentina in questi giorni, è apparso in grande forma e più di una volta ha servito palloni ghiotti agli attaccanti laziali. INTANTO DIEGO DEMME VUOLE LA VIOLA…