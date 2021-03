In pratica, la gara Lazio-Torino deve essere recuperata perché così è stato deciso per il caso precedente, Juventus-Napoli. La Corte d’Appello, grado di giudizio interpellato quest’oggi dal ricorso del club di Lotito, non ha potuto fare altro che confermare la decisione precedente e dare il via al recupero del match tra capitolini e granata. Questo, nonostante il comunicato della Corte sottolinei come la società torinista abbia “approfittato della situazione, violando principi cardine dello sport, come quelli della lealtà, probità e correttezza“. Lo riporta calciomercato.com.