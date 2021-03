Lazio-Torino si giocherà. Respinto l’ultimo ricorso di Lotito

Anche la Corte Sportiva d’Appello dà ragione al Torino in merito alla gara non disputata contro la Lazio. Il club biancoceleste aveva fatto ricorso in appello per ottenere il 3-0 a tavolino contro i granata. I piemontesi non si erano presentati in campo il 2 marzo su disposizione della ASL di Torino. Il tribunale ha riconosciuto la causa di forza maggiore per la squadra di Cairo e conferma che il match andrà comunque disputato. La data del recupero deve essere ancora decisa. Vicenda tutt’altro che chiusa, comunque. La Lazio potrà imbastire un ulteriore ricorso presso il Collegio di Garanzia del CONI.