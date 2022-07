Lazio, Sarri pensa ad un ex Viola per il centrocampo

Lazio, fari puntati su un ex viola per rinforzare il ruolo del centrocampo

La Lazio starebbe pensando ad un ex viola per il centrocampo. Infatti, secondo quanto raccolto da Il Messaggero, la squadra di Maurizio Sarri, visto il futuro ancora incerto di Luis Alberto e Milinkovic-Savic, vorrebbe puntare su Matias Vecino. Il centrocampista uruguayano, svincolatosi dall'Inter il 1 luglio, sarebbe l'alternativa low-cost ideale per riempire la rosa del centrocampo biancoceleste.