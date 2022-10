Lazio, Sarri duro: “Turnover? Mi sta sul c…, è una fissazione tutta italiana”

"Tanti impegni in pochi giorni? A me non piace preparare le partite in mezz'ora, il giorno prima della gara. Siamo costretti a far questo per giocare un mondiale in Qatar d'inverno". Non le manda certo a dire Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, alla vigilia della sfida di ritorno con lo Sturm Graz, valida per il quarto turno di Europa League.