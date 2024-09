Lazio, la sconfitta non abbatte Lotito: il presidente pensa allo stadio nuovo

La sua Lazio è caduta a Firenze ma Claudio Lotito pensa comunque in grande. Come racconta cittaceleste.it, infatti, il presidente del club biancoceleste non è concentrato solo sul campo ma anche sul capitolo relativo del nuovo stadio per i capitolini. Il progetto del patron laziale sta prendendo corpo e potrebbe essere pronto in quindici giorni, progetto che riguarda la ristrutturazione dello stadio Flaminio. L'impianto avrà una capienza dai 45.000 ai 49.000 posti e potrebbe disporre di una copertura integrale mobile, da usare ad esempio per i concerti. "Vedrete cosa sto escogitando, andrò ben oltre le aspettative", le parole di Lotito.