Lazio, al via il processo per il caso tamponi: pesanti accuse dalla Procura federale

Venerdì inizierà il processo al Tribune federale che vede coinvolta la Lazio per il caso tamponi. Secondo Il Messaggero, la Procura federale intende chiedere l’inibizione per il numero uno del club, Claudio Lotito, e almeno 6 punti di penalizzazione in classifica alla squadra biancoceleste. Il quotidiano sottolinea come già dalle carte in mano alla FIGC emergano conclusioni pesanti, come la mancata attuazione delle misure di isolamento e quarantena ed il marcato adempimento delle procedure di comunicazione alle Asl competenti.

