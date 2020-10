Dopo mesi molto difficili per problemi extra campo (LEGGI QUI), Josip Ilicic vede la luce in fondo al tunnel. Dopo le parole di Gasperini dei giorni scorsi (“sono più fiducioso”), lo sloveno ex Fiorentina è stato inserito nella lista Champions dell’Atalanta per la fase a gironi, con il tecnico che ha preferito escludere il difensore croato Sutalo nonostante il ko di Caldara. Segnale chiarissimo del fatto che Ilicic stia per tornare finalmente in campo.

