L’assurda squalifica dell’antidoping a Pinamonti: 20gg di stop durante la sosta

L'attaccante del Sassuolo Andrea Pinamonti, accostato più volte anche alla Fiorentina in chiave mercato, ha rimediato oggi una delle squalifiche più assurde di sempre. In che senso? Nel senso che il giocatore ha subito una sospensione di 20 giorni dalla procura antidoping, ma sconterà lo stop durante la sosta del campionato. In pratica non salterà dunque nessuna partita e potrà allenarsi regolarmente durante questo periodo.