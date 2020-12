“Hellas, punto d’oro“: titola così l’edizione online de L’Arena, quotidiano di Verona. Questa una parte dell’analisi:

Hellas in divenire? Magari ancora sì. Ma già maturo per strappar punti pesanti ad avversari di valore. A Firenze è pari di rigore. Un altro passo avanti verso la salvezza. Un tempo di contemplazione, poi la ripresa di corsa. Juric non si fa intimorire dall’emergenza (almeno sei assenze di rilievo) e gioca a viso aperto. Rischia quasi nulla. Si accende nella ripresa, quando alza i ritmi di gioco. Il Verona, passato in vantaggio su rigore con Veloso all’alba della gara, viene ripreso da un altro tiro dal dischetto (assegnazione che dà spazio al dubbio) di Vlahovic. Soffre poco, prova a prendere in mano la gara nella ripresa. La pareggia. E il punto è buono. Sono venti in tredici partite. Da leccarsi i baffi. In attesa che Ivan ne inventi altre delle sue.