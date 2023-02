L’appello di Marchini: “Ikonè merita ancora fiducia, ricordiamoci Ilicic”

Ikonè come Ilicic?

"Ikonè? Secondo me è entrato in un loop mentale che poi lo porta a sbagliare tutto. Perchè il gol magari non è nelle sue corde, ma non posso pensare che quei tiri siano una questione tecnica. Il mio appello per i tifosi, è provare a fargli sentire la fiducia, perchè è un giocatore in difficoltà. Dire basta Ikonè per me è un delitto, anche Ilicic veniva criticato, poi ha dimostrato le sue qualità" dice Marchini.