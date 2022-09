L’aneddoto di Sabatini: “Beccai Burdisso e Osvaldo che litigavano ed intervenni”

L'attuale d.t. della Fiorentina Nicolas Burdisso, l'ex attaccante viola Pablo Osvaldo e Walter Sabatini: un trittico da fuoco e fiamme, protagonista dell'aneddoto raccontato dall'ex d.s. di Roma, Palermo, Bologna e Salernitana a Dazn: "Sicuramente con Osvaldo ho avuto la mia litigata più epica. L'ex attaccante stava discutendo animatamente nello spogliatoio ai tempi della Roma con Burdisso. Entro, me ne accorgo e dico 'Non voglio sapere che succede, tanto ha ragione Burdisso', per il quale ho una stima infinita. Osvaldo non la prese bene ed iniziammo a spingerci pesantemente".