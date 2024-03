L’Aia fermerà nuovamente Di Bello: altro mese di stop per il fischietto di Brindisi

Le polemiche di Lazio-Milan non si sono ancora fermate e il primo provvedimento non tarderà ad arrivare. Come riporta la Gazzetta dello sport infatti l'arbitro della sfida, Marco Di Bello sarà fermato per un mese. Per l'arbitro di Brindisi non è il primo stop stagionale. Dopo il rigore non visto in Juventus-Bologna venne fermato per 36 giorni, cosa che riaccadrà adesso, considerata anche la prossima sosta per le nazionali.