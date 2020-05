Emiliano Viviano ha voglia di tornare nel calcio. “Fino a un paio d’anni fa avrei detto no a un ruolo di vice, ma oggi non lo escluderei. Con Mihajlovic andrei ovunque e sarei disponibile anche perché a Bologna sono legato da un ottimo ricordo. Però al momento non c’è nulla” ha detto a Sportitalia l’ex portiere della Fiorentina, al momento svincolato. E poi l’aneddoto sul provino effettuato nei mesi scorsi per l’Inter: “Sapevo che tutto dipendeva dall’infortunio di Handanovic. Però avevo fatto le visite mediche e mi ero allenato con la squadra pur senza aver firmato il contratto. Poi mi hanno detto di aspettare qualche giorno e una volta che si è capito che Samir non aveva nulla di grave non se ne è fatto nulla. È stata una cosa abbastanza paradossale” le parole di Viviano. Che sarebbe potuto tornare anche alla Fiorentina: LEGGI QUI