La UEFA batte cassa. Juve, Inter, Milan e Roma multate per violazione del FFP

Brutte notizie per 4 big della nostra Serie A. Si tratta di Juve, Inter, Milan e Roma. Le quattro italiane sono fra le otto società sanzionate dalla UEFA per aver violato il Fair Play Finanziario. oltre agli italiani sono coinvolti anche Paris Saint-Germain, Monaco, Marsiglia e Besiktas. I club ora saranno costretti a pagare una multa totale di 172 milioni di euro in contributi finanziari, obiettivi specifici e restrizioni sportive condizionate e incondizionate. Il Milan dovrà pagare 2 milioni (15 se non rientrerà nei 3 anni), la Juventus 3,5 (23 se non dovesse rientrare nel prossimo triennio), l’Inter 4 (26 se non rientrerà in 4 anni), mentre la Roma 5 (35 in caso di mancato rientro nei prossimi 4 anni). A renderlo noto è gazzetta.it.