La solita estate italiana: rischio iscrizioni tra B e C, salta un club toscano

Diversi club tra Serie B e Serie C sono a rischio per la prossima stagione . Il termine era la mezzanotte ed è perentorio, non è escluso che qualche domanda regolarmente presentata non nasconda qualche brutta sorpresa che solo la Covisoc nelle sue analisi potrà scoprire, per poi riferire (entro il 30) i pareri alla Figc. Il punto de La Gazzetta dello Sport.

In Serie B rischiano il neopromosso Lecco (manca lo stadio) e Reggina (per questioni economiche e tributarie), con Brescia e Perugia spettatori interessati per un eventuale ripescaggio. In Serie C rinuncia il Pordenone (con richiesta alla FIGC di ripartire dalla D) e salta il Siena (domanda incompleta, sarà bocciata): al loro posto il riammesso Mantova e l'Atalanta U23. Come sottolinea il quotidiano, non ci dovrebbero essere altri casi, bisogna solo aspettare la Covisoc per eventuali sorprese.