La Serie A libica arriva al Viola Park! Lo scudetto si deciderà in Toscana

Una storia veramente curiosa che troviamo sulle colonne online di Repubblica. Lo scudetto della Libia verrà deciso infatti in Toscana in una sorta di tour della nostra regione. Sei squadre, un girone all’italiana, eventuale spareggio in caso di parità in classifica ed un premio in palio il tutto in tre stadi: lo stadio di Pisa, di Empoli ed il Curva Fiesole del Viola Park a Bagno a Ripoli dal 26 giugno al 9 luglio. Un decisione arrivata dopo l'accordo stipulato dal Governo italiano con quello libico.