La rubrica sugli arbitri a cura del nostro esperto: Calvarese ok, usato sicuro

Per la prima della stagione dell’Inter il designatore affida la gara ad un arbitro non internazionale, ma di grandissima esperienza. Sarà Gianpaolo Calvarese di Teramo – fresco di deroga – dopo che ne gli ultimi anni sul suo rendimento è stato eccelso. Calvarese è come si dice in gergo un usato sicuro grande capacità ed esperienza, miscela che è necessaria in queste partite. Con la gioia di un bambino dopo aver avuto la deroga sarà anche per lui un anno importante per dimostrare a coloro che gli hanno dato fiducia che non si sono sbagliati. Il fischietto di Teramo diresse molto bene la Fiorentina con il Milan nella stagione scorsa annullando una rete a Ibra e concedendo un rigore alla viola: arbitro adeguato per questa gara.

VERSO L’INTER: OUT PULGAR, PEZZELLA IN DUBBIO. CHI ACCANTO A RIBERY?