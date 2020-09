Verso l’Inter: Pezzella in forse, esordio dal 1′ per Amrabat. Dubbi in attacco

In vista della sfida di Milano contro l’Inter, restano due i problemi per Beppe Iachini. Pulgar è out e Pezzella non è in gruppo. Come scrive Tuttosport, ieri mattina il difensore argentino infatti ha lavorato soltanto in parte con il resto dei compagni e il suo impiego – perfino la convocazione – rimangono in dubbio. Stamani l’ultimo allenamento scioglierà ogni riserva sul capitano, che se non dovesse giocare sarà nuovamente sostituito da Ceccherini.

Il resto della formazione

In mezzo ci sarà l’esordio in maglia viola per Amrabat, che sarà affiancato da Castrovilli e uno tra Duncan e Bonaventura. Confermatissimo sulla sinistra Biraghi per il quale la sfida avrà un sapore particolare visto il suo recente passato in nerazzurro. I grandi interrogativi rimangono infine in attacco dove Kouamé, Cutrone e Vlahovic si giocano un posto dal fischio d’inizio. Pochi dubbi invece sull’impiego di Ribery e Chiesa.

BORJA, RITORNO A MILANO DA EX. MA IL FILO VIOLA NON SI E’ MAI SPEZZATO