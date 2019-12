La rivincita di Gerson: trofei e premi dopo le delusioni alla Fiorentina

Lontano dall’Italia si sta prendendo una bella rivincita Gerson. L’ex giocatore di Fiorentina e Roma – sottolinea ilposticipo.it – è stato premiato tra i migliori calciatori del Brasileirão dopo una stagione in cui ha collezionato 34 presenze e 2 gol. Il ragazzo si è ritrovato in Brasile, anche grazie alla nuova posizione in campo ritagliata da Jorge Jesus: regista. Ed è inserito nella top 11 del campionato. Merito di un semestre in cui ha vinto Copa Libertadores e Brasileirão con il Flamengo. A PROPOSITO DI EX VIOLA: ALONSO PUO’ TORNARE IN ITALIA A GENNAIO