Ex viola, Alonso può tornare in Serie A a gennaio

Marcos Alonso potrebbe tornare in Serie A tre anni e mezzo dopo il suo addio alla Fiorentina. Il terzino spagnolo, finito ai margini del Chelsea con Lampard in panchina, vuole cambiare aria a gennaio e su di lui ha messo gli occhi l’Inter. Antonio Conte lo conosce benissimo (fu lui a volerlo nei Blues) e – come scrive La Gazzetta dello Sport – ha chiesto un rinforzo a sinistra visti i problemi fisici di Kwadwo Asamoah e un rendimento non del tutto convincente di Biraghi, preso di mira dai tifosi nerazzurri. La soluzione potrebbe essere proprio Alonso, specialmente dopo che al Chelsea è stato revocato il blocco del mercato.