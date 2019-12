Biraghi non ingrana, San Siro lo fischia. La difesa di Conte: “I tifosi ci aiutino”

Dopo un buon inizio e l’ottimo momento attraversato a livello di squadra, stenta a decollare l’avventura di Cristiano Biraghi all’Inter. L’ex viola – ceduto l’estate scorsa con la formula del prestito con diritto di riscatto – ieri sera è stato a tratti fischiato da San Siro dopo qualche pallone sbagliato, ricevendo però il sostegno di Antonio Conte nel post gara di Inter-Roma (0-0): “Spiace per qualche fischio dei tifosi al primo stop sbagliato, non dalla Curva, ma da alcuni settori. Abbiamo bisogno del loro supporto, questo devono capirlo”. CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA DI SERIE A