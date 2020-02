“Come si combatte il coronavirus? Mangiando molto prosciutto”. Così Joaquin ha risposto, in tono scherzoso, ai giornalisti che gli chiedevano un parere sull’epidemia che sta spaventando anche la Spagna. L’ex giocatore della Fiorentina, ancora grande protagonista nel Betis a 38 anni, si è improvvisato esperto medico. E ha minimizzato il problema: “E’ solo un’influenza un po’ più forte del normale, non c’è da preoccuparsi”. E IL CILE SI PREOCCUPA PER PULGAR