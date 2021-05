La ricetta di Cois: “Fiorentina, resetta tutto”. E dà un consiglio a Vlahovic

L’ex viola Sandro Cois ha le idee chiare su cosa dovrebbe fare la Fiorentina al termine della stagione: “Bisogna resettare tutto e ripartire da zero, cercare di costruire a livello giovanile il futuro. La Fiorentina Primavera ogni anno...

L'ex viola Sandro Cois ha le idee chiare su cosa dovrebbe fare la Fiorentina al termine della stagione: "Bisogna resettare tutto e ripartire da zero, cercare di costruire a livello giovanile il futuro. La Fiorentina Primavera ogni anno vince la Coppa Italia, questi giovani vanno secondo me inseriti per migliorare la squadra attorno a loro. Bisogna valutare e vedere cosa vuole fare la società, se costruire un progetto interessante su giovani come Vlahovic, o se vuole vendere e avere altre idee". E quando gli hanno chiesto cosa consiglierebbe a Vlahovic, Cois ha risposto:

"Di rimanere alla Fiorentina. Farei un anno con i tifosi, che non hanno potuto quest’anno vederlo dal vivo. Proverei a ripetermi, perchè questo è sempre il problema. Quando si arriva in Serie A, soprattutto per gli attaccanti, si fa un anno incredibile segnando da tutte le posizioni, diventano tutti fenomeni da settanta o ottanta milioni, e poi dopo non è così. L’opportunitá che ha Vlahovic è quella di dimostrare anche l’anno prossimo ció che sta facendo, diventando un riferimento per la Fiorentina" le parole al sito laziopress.it.