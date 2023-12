La proposta della Superlega: in pratica, una Nations League per club. I dettagli

La proposta maschile

"La nuova Superlega sarà in realtà una "serie di 3 superleghe" Star, Gold e Blue. La proposta maschile prevede 64 club che saranno divisi in 16 nella lega top, la Superlega Star, altri 16 nella Superlega Gold e infine 32 squadre nella Superlega Blue. Tutti i club giocheranno in gironi da 8 – in casa e in trasferta – per un minimo garantito di 14 partite all'anno. Alla fine della stagione, in ogni campionato si giocherà una fase di playoff ad eliminazione diretta tra 8 club per determinare i campioni del campionato",