La mozione di Galli: “Adesso facciamo giocare Kokorin”

Il grande ex viola lancia una provocazione. E su Vlahovic dice: "Se ha rifiutato, ha già qualcuno dietro"

"La situazione è evidente, se un giocatore rifiuta un aumento di 4-5 volte significa che c'è qualcun altro dietro. A Vlahovic non si può dire nulla per quello che si vede in campo, però a questo punto lancio una provocazione: facciamo giocare Kokorin per qualche partita per vedere il suo valore. Commisso e Barone hanno fatto il possibile, forse nella tempistica c'è stato un ritardo. In ogni caso se un giocatore vuole andarsene, alla fine se ne va".