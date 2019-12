Montella studia la mossa a sorpresa: cambio modulo e Castrovilli trequartista. Caceres…

Prove di formazione per Vincenzo Montella alla vigilia di Torino-Fiorentina. Secondo quanto riporta Radio Bruno, il probabile impiego di Benassi nella gara di domani non preclude la presenza dal primo minuto di Castrovilli, Badelj e Pulgar. Montella, infatti, starebbe lavorando ad un centrocampo 3-1 in cui ruolo di trequartista sarebbe ricoperto da Castrovilli. Nei quattro di difesa non ci sarà Pezzella, che tornerà ad allenarsi lunedì insieme a Ribery. La novità potrebbe essere la contemporanea esclusione di Lirola e Venuti con Caceres impiegato come terzino destro. Retroguardia viola a quattro completata da Ceccherini, Milenkovic e Dalbert. In attacco spazio alla coppa Chiesa-Vlahovic.

FIORENTINA (4-3-1-2): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Ceccherini, Dalbert; Benassi, Badelj, Pulgar; Castrovilli; Chiesa, Vlahovic.