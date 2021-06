La moglie di Pirlo contro Bernardeschi: “Sei un genio incompreso”

L'ex Fiorentina aveva rivolto frecciate a Pirlo, dicendosi contentissimo del ritorno di Allegri alla Juve. Interviene la compagna

La compagna di Andrea Pirlo risponde per le rime a Federico Bernardeschi, dopo le sue frecciate all'ormai ex tecnico bianconero. L'esterno cresciuto nella Fiorentina dopo la gara dell'Italia con San Marino aveva dichiarato di esprimersi bene in azzurro perchè gli viene data la possibilità di rischiare, a differenza di quanto accadeva nella Juve con Pirlo.