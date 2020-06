La manifestazione conforta Palazzo Vecchio: “La priorità dei tifosi pare essere il Franchi”

Dopo l’attesissima manifestazione del tifo viola, non è arrivata nessuna risposta ufficiale da parte di Palazzo Vecchio, come da intesa coi capi della tifoseria. Nell’edizione odierna di Repubblica Firenze troviamo però una riflessione sul clima che si respira adesso nei vertici del comune fiorentino. Il giudizio sulla manifestazione è infatti più disteso di quello temuto: “Segnale non ostile, la priorità dei tifosi pare essere il Franchi”. Il corteo concluso proprio nell’attuale stadio della Fiorentina con tanto di cori “Tiriamolo giù!” conforta il sindaco nella convinzione che l’operazione legislativa in corso in Parlamento per “ ammorbidire” i vincoli vada sostenuta, rafforzata, rilanciata. Lo stesso Comune però non ha fatto a meno di notare che il giovane popolo viola è sedotto dall’idea di vedere la nuova casa nella piana campigiana. Al momento infatti per molti analisti sportivi le ipotesi di ristrutturazione del Franchi con abbattimento delle curve restano molto complesse. E l’eventuale piano B proposto da Palazzo Vecchio, come Castello o il Ridolfi ha già fatto arrabbiare il presidente viola, che vuole vedere sul piatto solo progetti concreti. Attendendo le nuove norme del Decreto Semplificazione, a luglio in parlamento, cominciano ad arrivare le prime aperture verso l’ipotesi di Campi Bisenszio, (ANCHE GIANI DICE STOP AL CAMPANILISIMO). Sarà una lunga e caldissima estate in casa Fiorentina.