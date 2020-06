Giani, stop al campanilismo: “Ragionare su un’area tra Firenze e Prato. Lo stadio…”

Intervistato da La Nazione, il presidente del consiglio regionale Eugenio Giani ha parlato di infrastrutture, e anche del nuovo stadio della Fiorentina fuori dai confini comunali:

Dobbiamo puntare, tramite una pianificazione non più comunale, su ambiente, commercio e nuove infrastrutture e mobilità. Si deve ragionare sull’area vasta tra Firenze e Prato, dove vivono 5-600mila persone e ci sono realtà che hanno triplicato i loro abitanti come Sesto e Campi. Che collegamento c’è qui? Nessuno”. Su Fossi e lo stadio a Campi: “Sono certo che sullo stadio ci saranno le modalità per mettersi a un tavolo e risolvere questa situazione.