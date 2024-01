La maglia dell’Empoli gli porta bene: l’ex viola Zurkowski protagonista ieri a Verona

Per molti ieri nella sconfitta di misura dell'Empoli in casa del Verona è stato il migliore in campo tra gli ospiti durante la mezz'ora abbondante in cui ha giocato. L'ormai ex centrocampista della Fiorentina Szymon Zurkowski in questa finestra di mercato ha colto al volo la possibilità di tornare a giocare in Serie A con la maglia dell'Empoli, unico club della sua esperienza italiana in cui ha sempre reso in modo ottimale. Segnando anche diverse reti, come successo appunto ieri contro l'Hellas, quando il polacco ha siglato di testa il 2-1, riaprendo la gara. Gol che però non è bastato alla squadra di Andreazzoli per riuscire a trovare il pari.