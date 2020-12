La lettera di Pelè a Maradona: “Ti amo Diego, genio che ha incantato il mondo”

Pelè, a distanza di una settimana dalla scomparsa di Maradona, tramite il proprio profilo Instagram ha scritto una lunga e toccante lettera all’amico Diego. Questo un breve estratto:

Molta gente amava paragonarci, è stato così per una vita. Tu sei stato un genio che ha incantato il mondo, un mago con il pallone tra i piedi. Una vera leggenda. Ma prima di tutto, per me, tu sarai sempre un grande amico, con un cuore ancora più grande…. Hai sempre dichiarato ai quattro venti ciò che amavi e ciò che detestavi. E questo tuo particolare modo di essere insegna che dobbiamo amare e dire ‘ti amo’ molte volte di più. La tua dipartita così rapida non me lo ha lasciato dire, allora lo scrivo: io ti amo, Diego”.