La Juventus ci prova per Gomez: operazione bloccata da… Bernardeschi

Il Papu Gomez è in rotta con Gasperini e con l’Atalanta, che è disposta ad ascoltare offerte per il suo ormai ex capitano. L’ultima squadra ad aver manifestato interesse è la Juventus, che come molte altre squadre non ha la possibilità di fare grandi investimenti in questo mercato. L’affondo per Gomez verrebbe tentato solo nel caso in cui l’ex viola Federico Bernardeschi accettasse di lasciare Torino, che sia proprio in direzione Bergamo oppure all’estero, con l’Hertha Berlino che ha chiesto informazioni. Lo riporta Sky Sport.

