La furia di Spalletti: “Parlano ancora di Totti. Ora gli faccio vedere io!”

Il Napoli domina in Italia e in Europa, ma la tranquillità non è di casa. Infatti, durante un fuorionda Luciano Spalletti si è sfogato in maniera dura contro un giornalista o un opinionista di qualche trasmissione: "Parlano ancora di come ho gestito Totti e Icardi. Basta! Adesso faccio una telefonata e glielo spiego io come gli ho gestiti!". Insomma, il tecnico toscano continua a far parlare di sé.