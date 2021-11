La Fiorentina invita Greta Beccaglia, sarà al Franchi domani sera

Il gesto del club viola verso la giovane giornalista

Vittima di un episodio che ha avuto enorme risalto a livello nazionale, Greta Beccaglia sarà ospite della Fiorentina domani sera in occasione della partita contro la Sampdoria. La giornalista di Toscana Tv assisterà alla gara dalla tribuna. Un gesto voluto da Commisso e dalla società per far sentire la vicinanza alla ragazza dopo l'increscioso episodio di Empoli. Intanto il responsabile è già stato individuato dalle autorità.