Giornalista molestata, identificato il tifoso viola responsabile

Rapidi sviluppi sulla vicenda che ha fatto molto scalpore dal post partita di Empoli-Fiorentina. Il tifoso della Fiorentina che ha molestato la giornalista sportiva Greta Beccaglia in diretta tv (vedi il video qui sopra), è stato identificato dalla polizia di Empoli. Lo riporta il Corriere Fiorentino nella sua versione online. Al momento si aspetta la denuncia della cronista sportiva per capire quale sarà il reato per l’uomo.