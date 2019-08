La curiosità: Commisso acquista la Fiorentina il 6/06. Ma la holding che controlla la società già c’era

Una coincidenza forse, ma per adesso solo un dato di fatto: dall’articolo de Il Sole 24 Ore sulle sedi delle società italiane all’estero (LEGGI QUI) tra le quali spicca anche la Fiorentina, emerge come la Columbia Soccer Venture Llc, società che controlla la New Acf Fiorentina con sede a Wilmington in Delaware, sia stata creata il 17/05. Ossia quasi tre settimane prima che Rocco Commisso acquistasse formalmente la Fiorentina dalla famiglia Della Valle.

La trattativa per la cessione della società viola era dunque già in essere prima dell’avvistamento di Joe Barone al Franchi per Fiorentina-Genoa del 26/05, e la nascita di una holding ad hoc alcuni giorni prima dimostra come il passaggio di proprietà prende vita ovviamente da lontano. Perché quando si muovono somme ingenti, niente può essere intentato. E dal 6 giugno Rocco Commisso non vuole lasciare niente al caso per i tifosi viola.