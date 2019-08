Serie A, sette società hanno sede in paradisi fiscali. Anche la nuova Fiorentina di Commisso

Uno studio approfondito de Il Sole 24 Ore mette in mostra come sette società su venti del campionato di Serie A siano possedute da gruppi stranieri, guarda caso tutti controllati da entità che hanno sede in paradisi fiscali come il Delaware (Stati Uniti), le Isole Cayman, il Lussemburgo e l’Olanda. E anche la nuova Fiorentina di Rocco Commisso non sfugge a questa particolarità. Se guardiamo la classifica del campionato 2018-2019, nei primi sei posti quattro club fanno capo a società domiciliate in giurisdizioni note per la loro bassa (o assente) tassazione: la Juventus in Olanda; l’Inter, di proprietà di entità lussemburghesi e delle Isole Cayman; il Milan, lussemburghese ma con radici anche in Delaware e nelle solite Cayman; e la Roma, anch’essa radicata nel Delaware. C’è poi il Bologna – sempre il Delaware – mentre l’Udinese ha sede fiscale in Lussemburgo. E anche la Sampdoria potrebbe volare in Delaware se avrà successo la trattativa per la compravendita tra Massimo Ferrero e la cordata capeggiata da Gianluca Vialli.

Anche Commisso ha scelto il Delaware per controllare la squadra viola. Il 100% della Fiorentina è nelle mani della italiana New Acf Fiorentina, controllata a sua volta completamente dalla Columbia Soccer Venture Llc, costituita il 17 maggio 2019. E dove? In Delaware, naturalmente. Nella periferia nord di Wilmington, cittadina di 71mila abitanti, sorge un edificio dove ha sede il Corporation Trust Center della Ct Corporation, azienda specializzata nella costituzione e domiciliazione di società. Solo qui sono registrate più di 285mila imprese, tra cui la Columbia Soccer Venture, proprietaria della Fiorentina.