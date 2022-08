La Cremonese ufficializza il nuovo attaccante: “Sogniamo insieme”

La Cremonese ufficializza il suo "colpo" per l'attacco. E' Cyriel Dessers, centravanti acquistato dal Genk, dopo la grande stagione dello scorso anno al Feyenoord dove è stato capocannoniere della Conference League. Un'operazione onerosa da oltre 6 milioni per i grigiorossi neopromossi in Serie A, che debutteranno domenica al Franchi contro la Fiorentina. Ci sarà anche Dessers? Vedremo. Intanto il giocatore carica: "Sono come un bambino alla vigilia di Natale, ho sempre sognato la Serie A. E adesso possiamo sognare insieme".