La Costa d’Avorio di Kouamé saluta le Olimpiadi. Match pazzo con la Spagna

Una gara che si accende dal novantesimo in poi

Christian Kouamé e la costa d'Avorio terminano la propria corsa alle Olmpiadi contro la Spagna. La gara valida per i quarti di finale contro le Furie Rosse è a dir poco rocambolesca. Il primo tempo si chiude sull'1-1: reti di Bailly e Dani Olmo. Il risultato resta bloccato per tutto il secondo tempo finché Gradel a tempo scaduto timbra il 2-1 che qualificherebbe gli africani. Ma passano 2 minuti e al 93' Rafa Mir pareggia e porta la gara ai supplementari. Nell'extra time c'è però in campo una sola squadra. Prima con Oyarzabal su rigore, poi con altri 2 gol di Rafa Mir, la Spagna dilaga e vince 5-2 volando in semifinale.