Che gioia Kouamè! La sua Costa d’Avorio fa l’impresa e vola ai quarti

Il pari con la Germania fa volare la spedizione africana ai quarti

Grandissima gioia per l'attaccante viola Christian Kouamè. La sua Costa d'Avorio fa l'impresa e si qualifica per i quarti di finale della competizione. In un girone sulla carta proibivo con Germania e Brasila, la spedizione africana è riuscita a classificarsi seconda contribuendo all'eliminazione dei tedeschi.