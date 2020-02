La conferma del CorSera: Agnelli in prima fila per il rinvio delle partite

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Andrea Agnelli, presidente della Juventus, si sarebbe prodigato particolarmente insieme ad altri presidenti di A per ottenere il rinvio delle partite a porte chiuse. Il motivo? L’incasso e la visibilità del Derby d’Italia sarebbe quantificabile in ben cinque milioni di euro, cifra che a quanto sembra la Juventus si è battuta – non da sola – per non perdere.

Graziani: “Si doveva fermare il campionato. Cambio tattico? Solo se Chiesa torna esterno”