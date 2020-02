Graziani: “Si doveva fermare il campionato. Cambio tattico? Solo se Chiesa torna esterno”

Francesco Graziani ha parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno Toscana. Queste le sue dichiarazioni:

È stata una settimana travagliata che si conclude in maniera abbastanza sorprendente. Giocare senza pubblico poteva dare una sensazione diversa, ma non sapremo mai come avrebbe condizionato la gara. Sarebbe stato corretto fermare completamente il campionato per tutti. Non tutti sono stati trattati allo stesso modo. Tornando alla Fiorentina, c’è un costante ballottaggio tra Vlahovic e Cutrone. In questo momento il favorito è il serbo che offre maggiore profondità. Un cambio tattico è possibile solo spostando Chiesa sull’esterno, ma a Iachini non convince. Altre soluzioni non sono attuabili, vedremo cosa succederà quando tornerà Ribery. Il francese non potrà stare in panchina.