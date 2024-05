La classifica dei migliori centrocampisti italiani di sempre: tanti ex viola

FourFourTwo ha stilato la classifica dei centrocampisti italiani più forti di sempre. Tantissimi ex viola in graduatoria

Nella storia del calcio sono innumerevoli i giocatori italiani che hanno lasciato il segno. In particolare la rivista FourFourTwo ha stilato la classifica dei centrocampisti italiani più forti di sempre. Tra qualche scelta imprevedibile e l'inserimento di alcuni calciatori più attaccanti che mediani, nella graduatoria ci sono anche molti giocatori passati tra le fila della Fiorentina: al 29° posto troviamo Riccardo Montolivo, il quale ha collezionato oltre 250 presenza con la maglia viola. al 26° posto Mario Bertini, vincitore di una Coppa Italia con la Fiorentina. Una posizione più in alto, al 25°posto troviamo Massimo Ambrosini. Al 18° posto l'elegante regista Giancarlo De Sisti, con ben nove anni in maglia viola che hanno portato al successo dello Scudetto del 1968/69. Al 10° posto l'ultimo viola in classifica, e chi se non Giancarlo Antognoni, storica bandiera viola, con cui ha vinto la Coppa Italia 1974/75 e la Coppa Anglo-Italiana 1975. Al primo posto in classifica Andrea Pirlo